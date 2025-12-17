Detienen a oficial de Fuerza Pública sospechoso de facilitar información a grupo criminal

Un oficial de la Fuerza Pública fue detenido, este martes, como parte de una serie de allanamientos liderados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Linda Vista, en el cantón de La Unión, Cartago, en una investigación que vincula a una estructura criminal con homicidio, tentativa de homicidio, extorsión y privaciones de libertad.

De acuerdo con el OIJ, el funcionario policial figura entre los nueve objetivos de la operación y, según la investigación, al parecer, utilizó los sistemas policiales para realizar consultas y facilitar información a la agrupación criminal conocida como “Los Pollos”, ligada a alias Pollo, un sujeto que actualmente cumple prisión.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención del funcionario, identificado con el apellido Núñez.

“La mañana de este martes, agentes de la Fuerza Pública, en una acción conjunta con miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), procedieron a la detención de un funcionario policial, por su presunta participación en un delito de tentativa de homicidio”, indicó la institución.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Tres Ríos, en la provincia de Cartago. El agente estaba destacado en la Delegación Metropolitana y fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago, donde quedó a las órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso de indagatoria.

El Ministerio de Seguridad aseguró que la Fuerza Pública ha mantenido colaboración constante con las autoridades judiciales, en apego a la transparencia y al respeto del debido proceso.

Allanamientos y estructura criminal

Las diligencias iniciaron alrededor de las 10:40 a. m. y se realizaron de forma simultánea en varios puntos de La Unión, así como en San José y Pérez Zeledón. En total, se ejecutaron ocho allanamientos relacionados con al menos 11 causas judiciales.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, la estructura investigada es altamente violenta y ha generado temor entre los vecinos de la comunidad, producto de disputas internas y acciones criminales reiteradas.

Uno de los principales sospechosos es un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco, quien no ha sido localizado y es considerado de alta peligrosidad. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

A la agrupación también se le atribuye un homicidio ocurrido en agosto anterior, cuando un hombre de 39 años, de apellido González, fue asesinado a balazos en vía pública en el sector de Linda Vista.

