Detienen a jefe de Policía Penitenciaria de cárcel La Leticia por caso Dalila

El jefe de la Policía Penitenciaria del centro penal La Leticia, en Guápiles, fue detenido este martes durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra una estructura criminal vinculada con homicidios y el ingreso de drogas y celulares a cárceles.



La detención ocurrió durante uno de los 37 allanamientos realizados como parte del denominado Caso Dalila, una investigación que se extendió por aproximadamente dos años y que dejó, de momento, 34 personas detenidas.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que las autoridades aún investigan si el funcionario tiene algún vínculo con la organización criminal.



Según detalló, durante el allanamiento los agentes localizaron en poder del funcionario un dispositivo electrónico que no está permitido dentro de los centros penitenciarios.

​"Estamos estableciendo si hay algún vínculo de esta persona con el grupo", explicó Soto.

El funcionario fue detenido como parte de las diligencias realizadas en diferentes puntos del país. La investigación busca determinar el nivel de participación de cada una de las personas intervenidas y establecer si existen más integrantes vinculados con la estructura.

​El operativo permitió desarticular una organización que, según el OIJ, estaría vinculada con al menos tres homicidios, tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos y el ingreso de estupefacientes y dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.

La estructura habría utilizado a mujeres en condición de vulnerabilidad para introducir droga en las cárceles.



De acuerdo con la investigación, estas personas transportaban cilindros con aproximadamente 250 gramos de droga. Por cada traslado recibían cerca de ₡300 mil, mientras que el valor de la droga dentro de los centros penitenciarios podía alcanzar los ₡5 millones.



El grupo también está relacionado con el ingreso de droga a centros como La Leticia, La Reforma, San Sebastián, Sandoval y la cárcel de Liberia.



Soto destacó que la Policía Penitenciaria brindó apoyo durante el operativo y que el trabajo conjunto permitió avanzar con las diligencias judiciales.

​"Recibimos un gran apoyo de la Policía Penitenciaria", señaló el director interino del OIJ.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan con las diligencias para determinar si el jefe de la Policía Penitenciaria de La Leticia tenía algún vínculo con la organización criminal y establecer la responsabilidad de los demás detenidos.