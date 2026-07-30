Detienen a hija de "Macho Coca" y su pareja dos días después de allanamientos

La hija de Gilbert "Macho Coca" Bell y su pareja, un hombre de apellido Casanova, fueron detenidos la mañana de este jueves como sospechosos de liderar una estructura que suministraba servicios de logística a bandas narco para exportar droga a Estados Unidos y Europa.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) mediante un comunicado de prensa.

La aprehensión se dio en San José, cerca de los tribunales de justicia, y llega dos días después de los allanamientos por el caso policialmente conocido como "Leviatán", en el cual se desarticuló la organización liderada por Bell y Casanova.

En total, son 61 las personas capturadas por vínculos con esta red criminal, entre ellas oficiales de la Policía de Fronteras.

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