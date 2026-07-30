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Detienen a hija de "Macho Coca" y su pareja dos días después de allanamientos

Las capturas se dieron en San José, cerca de los tribunales de justicia.

Por Mónica Matarrita Por Paulo Villalobos 30 de julio de 2026, 12:08 PM

La hija de Gilbert "Macho Coca" Bell y su pareja, un hombre de apellido Casanova, fueron detenidos la mañana de este jueves como sospechosos de liderar una estructura que suministraba servicios de logística a bandas narco para exportar droga a Estados Unidos y Europa.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) mediante un comunicado de prensa.

La aprehensión se dio en San José, cerca de los tribunales de justicia, y llega dos días después de los allanamientos por el caso policialmente conocido como "Leviatán", en el cual se desarticuló la organización liderada por Bell y Casanova.

En total, son 61 las personas capturadas por vínculos con esta red criminal, entre ellas oficiales de la Policía de Fronteras.

Noticia en desarrollo.

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