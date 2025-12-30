Detienen a cuatro funcionarios de Justicia por intentar ingresar objetos prohibidos a cárceles

Oficiales de la Policía Penitenciaria detuvieron este lunes a cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia mientras intentaban ingresar objetos prohibidos a diferentes cárceles.

El primer caso se presentó en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, donde fue detenida una funcionaria de apellidos Escobar luego de que se le detectaran dos cargados USB, pese a que solo contaba con permiso para uno.

En ese mismo centro penitenciario se detuvo a otro oficial de apellidos Buzano y quien portaba un disco duro con cable USB en el bolso sin la autorización pertinente.

También este lunes, pero en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pablo Presbere en Pérez Zeledón, fueron registrados otros dos hechos similares.

En el primer caso, a un supervisor de apellido Bermúdez con un cargo de supervisión se le realizó el decomiso de un manos libres, un cargador y una llave de almacenamiento USB.

En un segundo caso, se procedió al decomiso a un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, encargado del transporte, de apellidos Rubí Jiménez, de un teléfono celular, el cual portaba en la mano sin el permiso de ingreso correspondiente.

Todos los funcionarios fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

Con ellos ya son 64 los funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias.

Justicia también reportó la detención de dos proveedores de apellidos García y Zúñiga, a quienes se les decomisó dos teléfonos celulares, uno a cada persona, debido a que no habían coordinado los permisos de ingreso con la administración.

