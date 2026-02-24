Detienen a cinco policías en operativo contra banda “Los Talibanes”

Un total de cinco policías fueron detenidos como parte de un operativo ejecutado la madrugada de este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, que incluyó 51 allanamientos para desarticular a la banda conocida como "Los Talibanes", dedicada al tráfico ilícito de migrantes en la zona norte del país.



De acuerdo con las autoridades, los oficiales detenidos son cuatro miembros de la Fuerza Pública de la delegación de Los Chiles y un funcionario de la Policía de Migración, quienes en apariencia colaboraban con la estructura criminal.



Según la investigación, la organización estaba integrada por al menos 67 personas, quienes cumplían distintos roles dentro de la estructura (ver video adjunto en la portada).



La banda captaba migrantes en territorio nicaragüense, específicamente en San Carlos, mediante los llamados “coyotes”. Posteriormente, transportistas los trasladaban hacia Costa Rica.



El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la estructura operaba de forma “horizontal” y que se le vincula con delitos como tráfico ilícito de personas, tráfico de drogas, asaltos e incluso un homicidio.



Las autoridades estiman que cobraban entre ₡5.000 y ₡15.000 por persona, movilizando en promedio 150 migrantes por día, lo que generaba aproximadamente ₡67 millones mensuales en ganancias ilícitas.

Asaltos y homicidios

El OIJ detalló que, una vez en suelo costarricense, algunos transportistas asaltaban a los migrantes y los abandonaban.

Además, la estructura estaría vinculada con el homicidio de un migrante que, tras oponerse a un asalto, fue golpeado y sufrió lesiones que le provocaron la muerte. En su momento, el OIJ difundió un video para tratar de identificar a los sospechosos involucrados en ese caso.



En total, las autoridades han identificado 117 víctimas de tráfico de personas relacionadas con esta organización.



De acuerdo con la investigación, los cinco oficiales detenidos "habrían colaborado" con la banda al omitir la solicitud de documentos en puestos de control y alertar sobre operativos policiales en la zona.



A los detenidos se les tomará declaración y posteriormente se valorarán las medidas cautelares correspondientes. En algunos casos se solicitaría prisión preventiva, mientras que en otros podrían imponerse medidas menos gravosas o quedar en libertad tras la indagatoria.



Durante los allanamientos —la mayoría realizados en Los Chiles— se decomisaron múltiples vehículos utilizados para el transporte de migrantes y cerca de ₡10 millones en efectivo en la vivienda de uno de los sospechosos.

El OIJ calificó este despliegue como el más grande realizado en la historia de la Zona Norte y el segundo de mayor magnitud a nivel nacional, después del operativo contra el cártel del Caribe Sur en Limón.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.