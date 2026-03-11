Detienen a activista por presuntas amenazas contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a una activista costarricense apellidos Gamboa Freer en la zona sur del país, como parte de una investigación por presuntas amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.

De acuerdo con la información preliminar, la captura se realizó tras una investigación que contó con insumos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la cual aportó información de análisis y vigilancia dentro del proceso.

Durante el allanamiento realizado por las autoridades, la sospechosa habría intentado escapar, lo que provocó que se lesionara una de sus piernas, según indicaron fuentes judiciales.

Las autoridades no han detallado aún el contenido de las presuntas amenazas ni los posibles delitos que se le atribuirían formalmente en la investigación.

Antecedentes

Gamboa Freer, prima de Celso Gamboa, es conocida por su activismo en favor de la causa palestina en Costa Rica. En 2024 fue absuelta por el Tribunal de Flagrancia del I Circuito Judicial de San José de cargos relacionados con su detención durante una manifestación frente a la embajada de Israel.

En ese proceso judicial, el Ministerio Público solicitó su absolución tras analizar videos del arresto, al considerar que existían contradicciones entre el parte policial y el testimonio de una oficial. Finalmente, el tribunal dictó una absolutoria por certeza, lo que implica que no se comprobó la comisión del delito.

Ese mismo año también fue condenada por menospreciar los símbolos nacionales de una nación extranjera, luego de participar en una protesta en la que se quemó una bandera de Israel.

Además, en 2019 Gamboa Freer fue detenida en Hebrón, en Cisjordania, y posteriormente deportada a Costa Rica por las autoridades israelíes debido a que se encontraba en condición migratoria irregular tras haber ingresado como turista y permanecer más tiempo del permitido.

Por el momento, el OIJ no ha informado sobre las próximas diligencias judiciales ni si la detenida será presentada ante el Ministerio Público para la eventual solicitud de medidas cautelares.