Detenidos por homicidio de Geiner Zamora están ligados a grupo criminal de alias “Diablo”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los sospechosos detenidos este lunes por el homicidio del subjefe Geiner Zamora forman parte de la organización criminal encabezada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, que mantiene control de territorios de narcotráfico en la zona de Pococí.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, todos los arrestados —incluidos los presuntos autores materiales y logísticos del ataque— operaban bajo la estructura de “Diablo”, a quien Zamora investigaba por narcomenudeo, robo de ganado y otros delitos. Esa presión habría generado “incomodidad” dentro del grupo, lo que derivó en el homicidio.

La investigación tomó varios meses y requirió la revisión de al menos 300 videos captados en los alrededores de la zona, un proceso que permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque y confirmar la participación de miembros de la estructura criminal.



Soto detalló que alias “Cotoño”, “Gato” y “Mamba” cumplen roles específicos dentro de esta red y que la investigación se centra ahora en consolidar el vínculo de los hechos con el líder principal.

​“Estas personas son de ese grupo; todo este territorio por narcomenudeo es de ese mismo grupo”, afirmó.

La Fiscalía también indicó que la línea de investigación apunta a la estructura de “Diablo”, considerada una de las de mayor arraigo en la región.

El fiscal general, Carlo Díaz, subrayó que el ataque contra Zamora representa una señal del nivel de violencia que ejerce el crimen organizado en el país.

Las autoridades mantienen abiertas diligencias adicionales para robustecer la conexión entre los sospechosos capturados y la jefatura de la organización, mientras el caso avanza hacia la etapa judicial.