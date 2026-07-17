Detectan en Costa Rica virus presente en garrapatas que puede afectar a seres humanos

Un equipo de científicos detectó en Costa Rica el Jingmen tick virus (JMTV), un virus presente en garrapatas que ya ha sido relacionado con enfermedades en seres humanos en otras partes del mundo.

El hallazgo constituye el primer registro del patógeno en Centroamérica y abre una nueva línea de investigación sobre su comportamiento y su posible impacto en la salud pública.



La investigación fue liderada por especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los resultados fueron publicados en junio de 2026 en la revista científica Microbiology Spectrum.



El virus fue identificado en garrapatas de la especie Amblyomma mixtum. Los especímenes fueron recolectados en La Siberia de Valle La Estrella, en Limón. Esta especie puede picar a las personas durante su ciclo de vida.



El veterinario e investigador Víctor Montenegro explicó a Teletica.com que el Jingmen tick virus fue descubierto en 2014 en la provincia de Hubei, China. Desde entonces, científicos lo han identificado en Asia, Europa, África y América.

​"Se ha aislado en roedores, ganado, humanos y diferentes especies de garrapatas. En personas ya existen reportes de lesiones en la piel, malestar general y fiebre. Incluso, el virus se ha logrado detectar en muestras de sangre", indicó Montenegro.

El especialista aclaró que hasta el momento no existen casos confirmados de personas enfermas por este virus en Costa Rica. Tampoco hay evidencia de que ya esté circulando entre la población nacional.



Los investigadores señalaron que el hallazgo permitirá iniciar vigilancia científica y fortalecer la capacidad para detectar posibles casos en el futuro.



Montenegro explicó que la garrapata en la que se encontró el virus utiliza distintos hospedadores durante su desarrollo. Puede alimentarse de aves, roedores, caballos y, eventualmente, picar a seres humanos.

​"Esa característica hace necesario estudiar cómo ocurre el ciclo de transmisión y determinar cuáles animales funcionan como reservorios del virus", afirmó.

Los científicos también indicaron que la variante detectada en Costa Rica presenta diferencias genéticas con otras identificadas en el mundo; sin embargo, mantiene parentesco con virus encontrados en América Latina, el Caribe, Europa y Asia occidental.



El equipo investigador destacó que aún existen muchas preguntas sobre el comportamiento del Jingmen tick virus. Entre ellas figuran su capacidad de transmisión, los animales que participan en su ciclo y el verdadero riesgo para la salud humana.

Crédito: Entomología Médica, Facultad de Microbiología, UCR.

Medidas de prevención ayudan a reducir el riesgo de picaduras por garrapatas

Las autoridades y especialistas recomiendan adoptar medidas de protección para disminuir el contacto con garrapatas, especialmente durante actividades en zonas con vegetación.



En personas, se aconseja utilizar ropa protectora, como pantalones largos, y colocar las botas o el pantalón por dentro de las medias cuando se visiten áreas con presencia de estos animales. También es importante revisar el cuerpo y la ropa después de realizar actividades al aire libre.



En animales, los especialistas recomiendan utilizar productos veterinarios para el control de garrapatas. Estos tratamientos pueden incluir principios activos como fluralaner, afoxolaner, fipronil o deltametrina, siempre bajo la orientación de un médico veterinario, ya que no todos los productos son adecuados para todas las especies.

