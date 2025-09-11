Nacional
Destituyen a director de Policía de Tránsito
La salida es efectiva desde este jueves.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destituyó, este jueves, al director de la Policía de Tránsito.
La salida de Oswaldo Miranda será efectiva “de manera inmediata”, a partir de este 11 de setiembre, según se informó en un comunicado de prensa.
El documento indica que el cese del nombramiento obedece a “la redefinición de líneas estratégicas orientadas a lograr una mayor eficiencia operativa y una gestión administrativa más efectiva”.
De momento, no se conoce quién sustituirá a Miranda en el cargo.