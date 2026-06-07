Destino en ascenso: La Fortuna se posiciona entre los más visitados de Costa Rica

La Fortuna, en San Carlos, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en los últimos años.

Aunque es un lugar muy concurrido por visitantes extranjeros, los costarricenses también disfrutan de un espacio privilegiado en este imponente escenario natural.

El volcán Arenal recibe a los turistas con su majestuosidad, acompañado de selvas tropicales, aguas termales y múltiples opciones de aventura.

En esta región, el visitante internacional es bienvenido, pero el turista nacional es considerado un invitado de lujo, según destacan en el Hotel Los Lagos.

Este proyecto turístico nació hace más de 40 años y fue pionero en el desarrollo de la zona, combinando compromiso ambiental y social con una visión de sostenibilidad.