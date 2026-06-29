Desprendidos, vueltos o quebrados: fuertes vientos causan averías en semáforos

Los fuertes vientos que soplan en el territorio nacional dejan consecuencias en carretera, específicamente en los semáforos.

El Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicó, tras una consulta de Teletica.com, que se han presentado algunas averías en estos dispositivos de control de tránsito.

"Por ejemplo, el día de ayer (domingo) en Cartago, por el bulevar; en el Alto de Guadalupe, en estos días; en San Rafael de Desamparados, en la Escuela Quemada; en Heredia, en el Súper Oriental... En varios puntos hemos tenido afectaciones por los semáforos: algunos se vuelven y otros, de tanto viento, se termina quebrando el yugo, se desprende y queda guindando el cable", detalló Diego Rugama, jefe de Semáforos del MOPT.

El medio regional El Espectador de Cartago publicó un video en el que se observa el semáforo del cruce del Polideportivo oscilando tras el desprendimiento. "Está casi en el suelo", apunta la publicación.

Video publicado en redes sociales.

Una vez que se reciben los reportes, personal del MOPT acude al sitio para reparar los sistemas de señalización y evitar daños mayores que afecten a los conductores o terceros, así como la dinámica vehicular.

"Por favor, reportar cualquier situación de estas a los medios que hay de reportes de semáforos, así sea el 9-1-1 o Policía de Tránsito, para mandar a repararlo lo antes posible", agregó Rugama.



Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones ventosas se extenderán por el resto de la semana. Se esperan ráfagas máximas de entre 70 y 90 km/h en Guanacaste y entre 40 y 75 km/h en el Valle Central y cordillera de Talamanca.