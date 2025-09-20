Despiden a oficial de seguridad por bailar dentro de Ebáis en Limón

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó este viernes el despido de la guarda de seguridad privada que sale en un video bailando alrededor de una mesa con bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del Ebáis Limón 2000.

El video se viralizó en redes sociales y muestra a la oficial y a otras personas en un presunto comportamiento inapropiado dentro de las instalaciones del centro médico.

Según detalló la doctora Carla Alfaro Fajardo, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica (DRIPSSHA), "la decisión se tomó con el objetivo de esclarecer si la conducta de la trabajadora —empleada por una empresa privada contratada para brindar servicios de seguridad— fue improcedente".

En las imágenes también se observa a la oficial permitir el ingreso de personas ajenas a la institución.

Los hechos habrían ocurrido la noche del viernes 12 de septiembre, aunque la dirección médica y la administración del área de salud reconocieron que tuvieron conocimiento del incidente hasta el martes 16 del mismo mes.

"Una vez enterados, se contactó de inmediato al representante de la empresa de seguridad para iniciar el proceso de investigación. Como parte de las diligencias, se solicitaron las bitácoras de supervisión y el registro de actividades del personal que labora en las sedes de Ebáis, especialmente en aquellas que cuentan con vigilancia las 24 horas.

De acuerdo con la Caja, tras la revisión preliminar, la empresa de seguridad privada procedió al despido de la oficial involucrada, al considerar que su conducta representó un incumplimiento grave de sus funciones.

Posibles sanciones y medidas preventivas

La dirección médica del área de salud Limón también sostuvo una reunión con el departamento de Asesoría Legal de la DRIPSSHA para evaluar posibles sanciones contra la empresa de seguridad, por el daño moral ocasionado a la institución.

Además, se solicitó a la compañía adoptar acciones preventivas y correctivas que garanticen que situaciones similares no se repitan en ninguna sede de Ebáis.

“Estamos comprometidos con el deber de probidad y todas las acciones que impulsan los valores de la CCSS. Por esta razón, estamos acompañando al área de salud en todas las acciones que está desarrollando, así como reforzando las acciones dirigidas a optimizar la seguridad y el orden dentro de todos nuestros establecimientos de salud”, concluyó la doctora Alfaro.