Despiden a joven amante de la natación que murió cuando realizaba entrenamiento

Emerson Porras Vázquez, de 14 años, y quién era vecino de Alajuela, murió el viernes anterior, justamente cuando realizaba lo que más amaba: la natación.



Ese día fue al polideportivo Montserrat como es costumbre para hacer su práctica sin pensar en que sería su última vez en el escenario que lo hacía sentir sumamente pleno.

“Yo no pude llorar, yo no pude gritar, yo no pude hacer nada, yo solo me quedé estática sin poder hacer nada, a él le dio un paro cardiorrespiratorio, no sabemos por qué, no tenemos claro por qué él sufre eso si hace un mes le habíamos hecho un electrocardiograma, exámenes de sangre, de orina, de todo, estaba perfectamente bien, era un niño sano”, explicó Jessica Vásquez, madre del joven.