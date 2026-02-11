Deslizamiento en Santo Domingo amenaza casas y genera paso regulado en Ruta 32

Un deslizamiento de tierra registrado en la comunidad de San Luis de Santo Domingo de Heredia mantiene en riesgo al menos dos viviendas y ha provocado afectaciones en el acceso vial, luego de que un tubo madre se rompiera y comenzara a socavar el terreno de forma progresiva.



De acuerdo con testimonios de vecinos, la situación inició con la ruptura de una tubería que generó filtraciones de agua, lo que produjo grietas cada vez más grandes hasta desembocar en un derrumbe de grandes proporciones el pasado lunes por la tarde (ver video adjunto en la portada).



El material cayó sobre la calle Caballero, una vía municipal que colinda con la Ruta Nacional 32, por lo que fue necesario aplicar paso regulado mientras se realizan trabajos de remoción y limpieza, especialmente debido al aumento en el tránsito tras la reapertura del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Una de las afectadas es Ingrid Sancho, vecina de la zona, quien indicó que el deslizamiento se encuentra a tan solo un metro de la tapia de su propiedad, lo que la ha obligado a dormir en otras áreas de su vivienda por temor a un nuevo colapso del terreno.

​“Desde el lunes estamos incomunicados, sin acceso directo y con miedo constante de que la tierra siga cediendo. Esto no es nuevo, ya se había advertido desde hace años”, relató.

Según la vecina, en 2013 presentó un recurso de amparo por la inestabilidad del terreno, el cual fue acogido, pero nunca se ejecutaron las medidas propuestas, lo que habría contribuido al agravamiento de la situación actual.



Durante los primeros días tras el derrumbe, los vecinos permanecieron sin servicio de agua potable y electricidad, debido a que varios postes se encuentran cerca del área afectada, representando también un riesgo adicional para la seguridad.



En el sitio se mantienen cuadrillas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quienes realizan inspecciones, mediciones técnicas y labores de estabilización.



Los residentes aseguran que desde 2023 habían alertado a las autoridades sobre la inestabilidad del terreno, sin que se tomaran acciones preventivas contundentes.

​“Lo que pedimos es que no solo vengan a ver, sino que ejecuten soluciones reales. Hay casas en peligro y personas que no pueden ni salir con facilidad”, expresó Alexandra Gamboa, vecina de la zona.

Las autoridades no descartan que puedan producirse nuevos deslizamientos, por lo que recomiendan a los habitantes mantenerse alerta y acatar cualquier orden de evacuación en caso de ser necesario.





