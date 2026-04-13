Desinformación y falta de apoyo: principales obstáculos para pacientes con Parkinson

La desinformación y la ausencia de redes de apoyo continúan siendo algunos de los principales desafíos que enfrentan las personas diagnosticadas con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones en el mundo.

Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Parkinson, el centro de Heredia se iluminó de azul y se unió al movimiento internacional “Spark the Night”, iniciativa que busca visibilizar esta condición y sensibilizar a la población.

De acuerdo con especialistas, la falta de información sobre el Parkinson se convierte en una de las mayores barreras para quienes lo padecen y sus familias. Actualmente, se estima que cerca de 12 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad, y en algunos casos el diagnóstico llega antes de los 50 años.

Aunque el Parkinson no tiene cura, la investigación científica avanza en la búsqueda de nuevas terapias que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tanto especialistas como pacientes coinciden en la necesidad de crear redes de apoyo, asociaciones y espacios de información que acompañen a quienes viven con la enfermedad y a sus familias.