“Desenlace que aún no puede aceptarse”, dice presidenta de PANI sobre cierre de caso Keibril

“El caso de la bebé tiene un desenlace que aún no puede aceptarse, no se sabe qué sucedió y lo único que sé es que el PANI sí tiene que aprender porque algo así no puede volver a suceder. Ya tuve una reunión con una magistrada y otras autoridades porque estamos coordinando la implementación de acciones articuladas de casos de alto riesgo para activar el sistema nacional de protección y generar una respuesta inmediata y no demorada.