Desde uvas hasta salchichas: Estas son las comidas más peligrosas para los niños

En muchos casos estas emergencias no pasan de un "susto", pero en otros pocos la vida del menor de edad puede verse comprometida e incluso morir en pocos minutos.

En promedio, el Hospital de Niños recibe unos 100 pacientes al año por aspiraciones de objetos.

"Me han preguntado: 'Cuánto tiempo pueden esperar?', pero eso va a depender el tamaño del cuerpo extraño sino del lugar donde está alojado. Hemos tenido pacientes que se les va un hueso de pollo, garbanzos, lentas, pero que obstruyen la vía aérea muy inferior, entonces en ese caso no hay obstrucción total y no provoca muerte. En los casos en los que si hemos tenido alguna muerte se involucra el mamón chino, semillas, cápsulas de gelatina", indicó Yock.