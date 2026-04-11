Desde La Reforma: Investigan coordinación de ataques contra opositores nicaragüenses

Un privado de libertad del Centro Penal La Reforma sería el encargado de manejar una red de sicarios para atentar contra exiliados nicaragüenses en Costa Rica, presuntamente siguiendo órdenes de grupos paramilitares del vecino país.

Así lo revelan las aperturas de dispositivos electrónicos incluidas en la última ampliación del informe sobre el homicidio del exiliado nicaragüense Roberto Samcam.

De acuerdo con el expediente, Samcam había comunicado en sus redes sociales la existencia de una red de inteligencia de Nicaragua que operaba en Costa Rica. El enlace sería un sujeto recluido en el CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), desde donde coordinaba acciones de sicariato para ubicar opositores.

Samcam también compartió esta información con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), según consta en el expediente judicial. En uno de los documentos, describió el modo de operar del régimen nicaragüense para ejecutar a sus opositores:

Representantes de zonas de Nicaragua definían los objetivos. Estos eran comunicados a la Dirección de Información de Defensa del Ejército Nacional de Nicaragua, que autorizaba las acciones. La ejecución se solicitaba a grupos paramilitares, entre ellos uno denominado Los Colochos. Finalmente, la organización contactaba al privado de libertad en La Reforma, quien coordinaba con la red de sicarios.

El OIJ verificó si los sospechosos del homicidio de Samcam tuvieron contacto con el recluso. Los detenidos en el caso son de apellidos Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas.

La investigación determinó que Robles Salas reportó comunicaciones con números telefónicos vinculados a La Reforma, efectuadas el 9, 10 y 16 de junio de 2025, días previos y posteriores al homicidio. Además, Chaves Medina y Orozco González estuvieron privados de libertad en el mismo centro penal durante el mismo período que el supuesto líder de sicarios, aunque en diferentes ámbitos.

El caso continúa bajo investigación.