Descubren 16 nuevas especies de insectos en Costa Rica

﻿Las chicharritas, insectos diminutos que no suelen superar los seis milímetros y que se asemejan a las cigarras, podrían estar viviendo en su jardín (vea video adjunto de Telenoticias).

Un conjunto de 16 especies nuevas pertenecientes al género de las chicharritas se incorporó a los registros nacionales. Estos insectos permanecían almacenados en colecciones por casi 40 años sin ser estudiados.

La identificación fue realizada por los biólogos de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carolina Godoy y Andrés Arias. La investigación tardó cerca de dos años para confirmar que las especies no habían sido descritas en ningún lugar del mundo.

Además, se reconocieron otras nueve especies que existen en diferentes regiones del planeta, pero cuya presencia en Costa Rica se documenta por primera vez.

Este hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad nacional y resalta la importancia de conservar los ecosistemas donde habitan estos pequeños insectos.

