Descontrol entre Recope y Aresep perjudica a usuarios y distribuidores, dicen gasolineros

17 de noviembre de 2022, 11:26 AM

La Cámara de Empresarios de Combustibles culpa al “descontrol” que existe entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por el desajuste en el mercado de las gasolinas, que por primera vez tiene a la Súper más barata que la Regular.



En audiencia ante los diputados de la Comisión del Sector Energético Nacional, los gasolineros explicaron que la estructura de precios actual es la responsable de esa situación que hoy perjudica tanto a usuarios como a distribuidores.

“Lo cierto es que estos desajustes de mercado perjudican no solo a los operadores, sino al consumidor en general, por cuanto en este momento el 95% de la gasolina que se distribuye en estaciones es Súper, no se está vendiendo la Regular y esto está desbordando la capacidad de almacenamiento que tienen las estaciones de servicio, con la consecuencia de que la probabilidad de quedarse sin combustible es muy alta y esto afecta al consumidor, pero también al gasolinero, que es llamado a cuentas de por qué no tenía el combustible para abastecer su demanda”, dijo el director ejecutivo de la cámara, José Miguel Masís.