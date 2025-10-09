Descartan presencia de gases tóxicos en salas de operaciones del Hospital de Niños

El Hospital Nacional de Niños descartó la presencia de gases tóxicos en sus salas de operaciones tras la explosión de una batería de celular, este jueves.

Así lo confirmó el doctor Carlos Jiménez, director del centro médico, por medio de una declaración enviada a la prensa (ver video adjunto).

El médico relató que la explosión “emitió una serie de humo y gases que hicieron incluso que algunas personas se sintieran mal”, por lo que solicitaron la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos.

Tres personas fueron atendidas por la inhalación de humo.

“El comité local de emergencias se activó, atendió el hecho, retiró la batería del lugar y, dado que existía en el personal la duda razonable de si los gases eran tóxicos o no, y el hospital no tenía capacidad de poder medir esto, llamamos al Cuerpo de Bomberos para que el equipo especializado que tiene en detección de gases tóxicos hiciera una evaluación del lugar, misma que descartó la presencia de gases tóxicos dentro de las salas de operaciones”, detalló Jiménez.



El resultado de las evaluaciones permitió que los quirófanos reanudaran su actividad a eso de las 10:30 a. m.

El director del Hospital de Niños subrayó que el teléfono móvil estaba en un “área cercana a las salas”.



