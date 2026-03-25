Desarticulan banda ligada a violento asalto a casa en Heredia

Una serie de allanamientos realizados la mañana de este miércoles permitió avanzar en la desarticulación de una estructura criminal vinculada con un violento robo a vivienda en Heredia. Las autoridades mantienen como objetivo la captura de al menos 10 personas sospechosas.



Los operativos se desarrollan de forma simultánea en varios puntos de la provincia herediana —San Isidro, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo y San Pablo— además de San Sebastián, en San José, como parte de una investigación que se remonta a julio del 2025.



Según las investigaciones, el caso inició el 4 de julio del año anterior, cuando varios sujetos irrumpieron por la fuerza en una vivienda en San Isidro. Los sospechosos, de acuerdo con la información preliminar, utilizaron vestimenta oscura, guantes, pasamontañas y chalecos antibalas con aparentes distintivos policiales, lo que habría facilitado el ingreso al inmueble.



Durante el asalto, los ocupantes fueron amenazados con armas de fuego mientras los atacantes sustraían objetos de alto valor. Tras cometer el robo, huyeron en varios vehículos.



Horas después, un automóvil que coincidía con la descripción brindada por las víctimas fue ubicado en el centro de Heredia, lo que permitió intervenir una vivienda cercana. En esa primera acción, se logró recuperar gran parte de lo robado y decomisar cuatro armas de fuego, además de indumentaria utilizada en el hecho. Tres hombres fueron detenidos en ese momento.



A partir de ese avance, las autoridades ampliaron la investigación y lograron identificar a otros presuntos involucrados, lo que dio pie a los allanamientos ejecutados este miércoles.



Durante las diligencias, se pretende ubicar a los sospechosos restantes y recolectar evidencia clave para fortalecer el expediente judicial.



Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

