Desarticulan banda dedicada al robo de carros y suplantación de identidad en La Fortuna

Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna, San Carlos, ejecutaron la mañana de este miércoles, a partir de las 6:00 a. m., cinco allanamientos en distintos puntos del país que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de los delitos de robo de vehículos, suplantación de identidad y otros ilícitos.

Así lo confirmó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ. Las intervenciones se llevaron a cabo en los cantones de Orotina y Atenas, en la provincia de Alajuela; San Sebastián, en San José; y Garabito, en Puntarenas.

Durante los operativos, los agentes lograron además el decomiso de evidencia considerada clave para el avance de la investigación.



De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se originó tras varias denuncias interpuestas por personas que indicaron haber sido víctimas de una aparente estafa relacionada con el alquiler de vehículos.

Según las autoridades, una pareja —integrada por un hombre y una mujer— contactaba telefónicamente a las víctimas para arrendar automotores por un periodo corto, de entre tres y cuatro días, a cambio de un pago cercano a los ₡150.000, el cual era cancelado en efectivo.

Una vez transcurrido el tiempo acordado, los sospechosos no devolvían los vehículos a sus legítimos propietarios, lo que dio pie a la apertura de la investigación. Las diligencias permitieron además establecer que otras dos personas habrían colaborado con la pareja para concretar los hechos delictivos.



La investigación también reveló una presunta suplantación de identidad, ya que los sospechosos se identificaban inicialmente con un apellido distinto. No obstante, el análisis y cotejo de grabaciones de video de los lugares relacionados con los hechos permitió a los agentes identificar plenamente a las personas ahora detenidas.



Tras los allanamientos, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Tras la consulta de este medio, OIJ aclaró que la causa no tiene relación con los allanamientos (simultáneos) que se realizaron la mañana de este miércoles en 19 puntos, entre ellos Cartago.