Desarticulan banda dedicada al narcomenudeo en Puntarenas

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó la madrugada de este jueves un operativo simultáneo en el barrio El Chahuite, en El Roble de Puntarenas, que busca detener al menos siete personas, entre ellas tres menores de edad, vinculadas a una organización criminal dedicada al narcomenudeo y otros delitos violentos.



La banda, liderada por un hombre de apellidos Obando Vázquez, alias “Pascual”, es investigada por distribución de drogas, asaltos, amenazas y balaceras que mantenían en zozobra a los vecinos de la comunidad.



La intervención policial se desarrolló alrededor de las 4:00 a.m. y consistió en seis allanamientos en distintas viviendas ubicadas a corta distancia entre sí, en el sector conocido como El Chagüite (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con el director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, la acción forma parte de una investigación iniciada en 2025, cuyo objetivo era desarticular una estructura criminal con fuerte control territorial en la zona.

​“Se trata de una organización integrada por 11 personas, de las cuales ya se logró detener a siete. Entre los capturados hay tres menores de edad, dos de 16 años y uno de 17, quienes incluso eran los principales generadores de violencia”, explicó el jerarca.

Según la investigación, el grupo no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que también estaría vinculado con robos, asaltos, amenazas y el uso de armas de fuego para intimidar a la población y a bandas rivales que intentaban disputarse el territorio.



Uno de los hechos que encendió las alertas de las autoridades ocurrió el pasado 22 de enero, cuando un menor de edad, integrante de la agrupación, resultó herido de bala en una pierna durante un enfrentamiento.



Madén detalló que dentro de la estructura existen vínculos familiares, ya que al menos 12 personas mantienen parentesco, lo que fortalecía el control del grupo en el barrio. A la banda se le conocía como “los Pascualitos”, en referencia al alias de su líder.



Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para ubicar al resto de los involucrados y no descartan más detenciones en las próximas horas. El objetivo principal, señalaron, es debilitar estas estructuras criminales y recuperar la seguridad en comunidades afectadas por el narcotráfico.