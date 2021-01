Desaparición de ‘Cotico’: "Su última conexión en WhatsApp fue el martes"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a Fernando Coto Martén de 68 años, conocido popularmente como 'Cotico', hijo de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y referente en la Universidad de Costa Rica durante los años 70 y 80.

Teletica.com conversó con su hija menor, María Fernanda Coto, sobre el último contacto que tuvieron con él y las circunstancias de su desaparición.

Ella contó que, desde hace unos seis meses, el papá vivía en un apartamento frente a su casa, por lo que se veían todos los días. El 10 de diciembre, 'Cotico' abandonó ese lugar, pero hablaban diariamente.

"El 10 de diciembre me fui a trabajar a las 6 a. m. La señora que trabaja en mi casa lo vio y le dijo 'don Fernando, ¿quiere el desayuno?' Y le dijo: 'no, no, Sandra, más tardito'. Como a las 9 a. m. fue otra vez, me llamó a mí medio angustiada y me dijo 'María Fernanda, su papá no está'", relató la menor de dos hermanas.