"Desaparezca de la faz de la Tierra": las amenazas que envían a colegiales en Curridabat

Los estudiantes del Liceo de Curridabat han recibido malos comentarios y amenazas por medio de redes sociales. Se trata de una página de Instagram con el nombre "@liceocurridabat", que utilizaba el mismo logo del colegio, y en la que incitaban a "quemar" a profesores y alumnos.

Shirley Vanessa Granados tiene una hija en ese centro educativo. La menor sufrió difamación y hasta amenazas de muerte. Según contó a Teletica.com, desde hace un tiempo en el colegio existe una rivalidad entre los propios estudiantes y también con los docentes.

Sin embargo, considera que esto ya se salió de control.

"Me llamó otra mamá en la mañana y me dice que me tiene que decir algo muy importante: que en la página pusieron que a mi hija la iban a matar", dijo.