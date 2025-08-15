Derrumbes obligan al cierre de Ruta 32 en inicio de fin de semana largo

La caída de material en la Ruta 32 obligó a la inhabilitación de la importante carretera que comunica a San José con Limón.

El cierre fue dispuesto la noche del jueves por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y se mantenía hasta el momento de esta publicación, según pudo constatar un equipo de Telenoticias (vea video adjunto).

Los deslizamientos tuvieron lugar en el kilómetro 28.

Se espera que la calle sea despejada en el transcurso de la mañana, con el objetivo de reabrir la vía a la mayor brevedad posible, en el inicio del fin de semana largo por el Día de la Madre; que se espera sea aprovechado por ciudadanos para visitar playas como las situadas en Limón.