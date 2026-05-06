Derrame de posible químico en Heredia cerca de Ruta 32 provoca evacuación preventiva

Un fuerte olor a químico encendió las alertas este 6 de mayo en un plantel ubicado en San Isidro de Heredia, contiguo a la Ruta 32, generando la movilización del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la coordinación con el Ministerio de Salud de Costa Rica.

De acuerdo con información preliminar, la emergencia se originó cuando un trabajador detectó un olor intenso y posteriormente observó la salida de una sustancia desde el suelo dentro del plantel. La situación habría sido provocada por la reacción de químicos enterrados que, tras las lluvias recientes, generaron vapores irritantes.

El jefe de la operación, Rafael Ureña, explicó que la alerta ingresó cerca de las 5:00 a. m. como “olor no determinado”. Al llegar, los equipos encontraron una emanación con características irritantes para ojos y garganta, por lo que se procedió a evacuar tanto a trabajadores como a personas en las cercanías.

“Estamos en un proceso de identificación. No tenemos certeza del químico, pero podría tratarse de productos relacionados con piscinas que reaccionaron con el agua”, indicó Ureña.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y trabajan bajo un nivel alto de precaución, mientras esperan la llegada de especialistas en química y personal del Ministerio de Salud para determinar la sustancia exacta y definir el manejo adecuado.

Aunque en la zona hay tránsito constante por la Ruta 32, las autoridades informaron que la vía se mantiene abierta. Sin embargo, no descartan un cierre si la situación se intensifica o aumenta la concentración del químico en el aire.

Hasta el momento, solo una persona ha sido atendida por la Cruz Roja en el sitio, sin reportes de traslados hospitalarios. Las autoridades también evaluaron instalaciones cercanas, incluyendo un centro penal de menores, comercios y otros planteles industriales.

El viento y las condiciones actuales han ayudado a contener la dispersión del químico, pero los equipos de emergencia mantienen vigilancia constante ante posibles cambios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar la zona y acatar las indicaciones oficiales mientras se completa la identificación del agente químico y se controla la emergencia.