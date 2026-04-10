Derrame de combustible causado por toma ilegal afecta ríos y mar en Limón
El incidente fue contenido por personal de la Refinadora de Petróleo. Ahora se trabaja en la limpieza de los cuerpos de agua afectados.
El mar y dos ríos en Limón sufrieron, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, un derrame de Diésel provocado por una toma ilegal de combustible.
La contaminación abarca el tramo contenido desde el río Bartolo hasta la bocana con el río Moín, extendiéndose al mar, en el sector contiguo a la terminal Gastón Kogan de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Mediante un comunicado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) confirmó que ya detectó el punto intervenido irregularmente en su poliducto y que procedió con la detención del trasiego de combustible. Así, el derrame fue contenido en su origen y ya no está activo.
Entretanto, se llevan a cabo trabajos dirigidos a la atención, limpieza y remediación del impacto ambiental ocasionado.
No obstante, dadas las lluvias registradas en la zona durante la mañana de este viernes, el Diésel se desplazó con rapidez por el cauce hacia la costa, lo que amplió el área afectada y obligó a una respuesta intensiva en diferentes puntos.
Los equipos de respuesta de la institución autónoma permanecen en la escena en labores de control y mitigación para reducir el impacto ambiental y sanitario. No obstante, dada la magnitud del incidente y la complejidad de las acciones requeridas, se prevé que los trabajos se extiendan por varios días.
Por lo anterior, la Refinadora pidió a la población no ingresar al agua y no acercarse a las áreas afectadas.
También recomendó a los centros educativos, comercios y vecinos de los sectores cercanos mantenerse atentos a nuevos avisos y evitar actividades recreativas, deportivas o de pesca en las zonas impactadas hasta que el riesgo se erradique.
Recomendaciones puntuales
- No entrar al agua ni ir a bañarse al mar en la zona afectada. El Diésel puede permanecer en la superficie del agua y adherirse a la piel, ropa, juguetes, zapatos, embarcaciones y animales.
- Mantener alejados a niños y mascotas. La ingesta accidental del combustible puede irritar boca, garganta, estómago y hasta los pulmones.
- Suspender temporalmente actividades recreativas y deportivas en el tramo afectado.
- No consumir agua, peces, mariscos o cualquier recurso extraído de la zona afectada.
- Si tuvo contacto con Diésel en la piel, retire la ropa contaminada y lave la zona con abundante agua y jabón. El contacto cutáneo puede producir irritación, enrojecimiento y, si es prolongado, lesiones más importantes. Acudir a un centro médico para la debida valoración.
- Si hubo contacto con los ojos, lave con abundante agua por al menos 15 minutos y busque valoración médica si persiste dolor, ardor, lagrimeo o visión borrosa.
- Si inhaló vapores y se siente mal, busque un lugar ventilado o con aire fresco.