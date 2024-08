Derecho de respuesta del alcalde de Talamanca

Con relación a informaciones transmitidas en Telenoticias sobre el allanamiento a la casa de habitación del alcalde Rugeli Morales y la sede de la Municipalidad de Talamanca, el jerarca municipal nos envía el siguiente derecho de respuesta (ver video adjunto de Telenoticias).

Sobre la supuesta tala ilegal de árboles, ni la Municipalidad de Talamanca ni el alcalde municipal tienen relación o injerencia alguna con el otorgamiento o existencia de permisos de tala de árboles, ni le corresponde investigar o realizar inspecciones para verificar permisos de tala o aprovechamiento del bosque; sobre el otorgamiento de usos de suelo en condición precaria, ni la Municipalidad de Talamanca ni el alcalde han cometido infracción alguna de otorgamiento de permisos de este tipo, pues han actuado de acuerdo a la legislación nacional y es absolutamente falso que el territorio afectado a la zona marítimo-terrestre del cantón se haya expuesto a intereses de grupos económicos particulares.

Con relación al plan regulador del distrito de Cahuita, en el año 2017 se suscribió el convenio entre el INVU y la Municipalidad de Talamanca. Para la elaboración del plan regulador, aclaro que yo no ostentaba el cargo de alcalde municipal y, por el contrario, me he puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Nunca recibí solicitud formal de esta televisora para una entrevista, por lo que desmiento categóricamente que me escondiera de este medio de prensa.