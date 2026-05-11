Deporte con propósito: atleta tico impulsa campaña solidaria desde España

El atleta costarricense y periodista de Teletica, Bernal Fonseca, puso en marcha una nueva campaña solidaria que busca transformar el deporte en una herramienta de impacto social. En esta ocasión, el objetivo será recaudar fondos para apoyar a mujeres en condición de vulnerabilidad mediante mamografías preventivas.

Fonseca anunció que participará en el Ironman Lanzarote, en España, considerada una de las competencias más exigentes del mundo, con el propósito de convertir los 226 kilómetros del recorrido en 226 donaciones de ₡10 mil cada una.

Los recursos recaudados serán destinados a la labor de Fundeso, organización que trabaja para llevar mamografías a mujeres que viven en lugares de difícil acceso y fortalecer la prevención del cáncer de mama.

El deportista explicó que, durante toda la temporada 2026, cada uno de los eventos Ironman en los que compite estará ligado a una causa social.

En marzo anterior participó en el Ironman de Curitiba, Brasil, donde impulsó una campaña de donaciones que permitió convertir los aportes en becas de estudio para jóvenes de Alajuelita.





Ahora, con el desafío en Lanzarote, Fonseca espera motivar a más personas a involucrarse y demostrar que el deporte también puede generar cambios positivos en la sociedad.



