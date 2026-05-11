Deporte con propósito: atleta tico impulsa campaña solidaria desde España
Bernal Fonseca competirá en el Ironman Lanzarote con el objetivo de recaudar fondos para la prevención del cáncer de mama junto a Fundeso.
El atleta costarricense y periodista de Teletica, Bernal Fonseca, puso en marcha una nueva campaña solidaria que busca transformar el deporte en una herramienta de impacto social. En esta ocasión, el objetivo será recaudar fondos para apoyar a mujeres en condición de vulnerabilidad mediante mamografías preventivas.
Fonseca anunció que participará en el Ironman Lanzarote, en España, considerada una de las competencias más exigentes del mundo, con el propósito de convertir los 226 kilómetros del recorrido en 226 donaciones de ₡10 mil cada una.
Los recursos recaudados serán destinados a la labor de Fundeso, organización que trabaja para llevar mamografías a mujeres que viven en lugares de difícil acceso y fortalecer la prevención del cáncer de mama.
El deportista explicó que, durante toda la temporada 2026, cada uno de los eventos Ironman en los que compite estará ligado a una causa social.