Departamento de Justicia de EE. UU. vincula a Celso Gamboa con envíos de droga hacia Europa

Este martes por la mañana, el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias "Pecho de Rata", fueron presentados por primera vez ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos.



Gamboa y López, de 49 años, fueron extraditados desde Costa Rica el pasado 20 de marzo de 2026, luego de ser acusados por procesos distintos en el Distrito Este de Texas por presuntas violaciones relacionadas con el tráfico de drogas.



De acuerdo con la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, Gamboa fue acusado formalmente en julio de 2025 de conspirar con otros narcotraficantes internacionales de Colombia para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína. Según la acusación, parte de esta droga habría sido traficada a través de Costa Rica con destino final en Estados Unidos y Europa para su distribución.



Por su parte, López fue acusado en junio de 2025, en un proceso separado, de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada a territorio estadounidense y europeo.

“Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua en prisión federal.



“Estos casos están siendo investigados por la División de Campo de Dallas, el FBI y la Oficina de Campo de la DEA en San José. Estos casos están siendo procesados por el fiscal adjunto de los Estados Unidos Wes Wynne”, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Alias "Pecho de rata".

Según el abogado costarricense Sergio Herra, la pena máxima de cadena perpetua podría ser algo simbólico y no lo que se estableció desde un principio con Costa Rica para aprobar la extradición de los nacionales.

“El Departamento de Jusitica es quien acusa en Estados Unidos por medio de los fiscales, y el fiscal pueden pedir lo que él considere adecuado a la legislación de Estados Unidos, aquí quien tiene que aplicar el límite es el juez y es él quien dio la garantía que no se iba a imponer esa pena superior a los límites establecidos en Costa Rica como la cadena perpetua.

"Podría ser que se condene simbólicamente a cadena perpetua y el juez diga que conformidad con las garantías que se le dio al Estado costarricense se le da un máximo de 50 años, pero eso ya le corresponde a la defensa”, explicó Herra.

Hasta el momento se desconocen las medidas cautelares presentadas contra Gamboa y López, durante la audiencia de este martes la cual inició a las 9 a.m., (hora Costa Rica).



Actualmente, ambos permanecen recluidos en la cárcel Collin County Jail, ubicada en McKinney, Texas, tras su extradición desde Costa Rica el pasado 20 de marzo. Se prevé que este centro funcione como una ubicación temporal mientras avanzan las audiencias correspondientes en el proceso judicial.

