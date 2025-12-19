Denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron durante final Saprissa vs. La Liga

El Sistema de Emergencias 9-1-1 registró 72 casos de violencia intrafamiliar durante la final de este miércoles entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

Lo que debía ser una fiesta deportiva se convirtió en un reflejo de una problemática social, pues mientras en la cancha se disputaba con intensidad el encuentro, en muchos hogares costarricenses se reportaron agresiones.

De acuerdo con los reportes, niños y mujeres fueron las principales víctimas de estos hechos. Las denuncias se contabilizaron desde una hora antes del inicio del partido, durante su desarrollo y hasta una hora después de concluido.

Aunque las cifras se mantienen similares a las de otros días, especialistas insisten en que el fútbol es únicamente un deporte y nunca debe ser motivo para agredir a los seres queridos.