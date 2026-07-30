Denuncias por trata de personas en 2026 ya superan las cifras de todo el 2025

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que la trata de personas no se limita únicamente a la explotación sexual, sino que también incluye otras formas de explotación como la mendicidad forzada y el trabajo doméstico.

Según las autoridades, obligar a una persona a pedir limosna, incluso si se trata de un hijo o un familiar, puede configurarse como delito de trata.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del 2026 se contabilizan 43 investigaciones por trata de personas, seis más que las registradas durante todo el 2025. La gran mayoría de los casos corresponden a explotación sexual, con 37 expedientes abiertos, además de dos por mendicidad forzada y cuatro por trabajo forzado, este último vinculado principalmente a la vulnerabilidad de migrantes.

El OIJ señaló que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, lo que refleja la urgencia de reforzar las acciones de prevención y atención frente a este delito.