Denuncian vandalismo en el Melico Salazar

Tanto la presidenta en ejercicio, Mary Munive, como el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, denunciaron este domingo vandalismo en el edificio del teatro Melico Salazar.

Ambos funcionarios grabaron un video en el que se muestra grafitis escritos este domingo en la fachada del inmueble, considerado con un alto valor patrimonial.

La jerarca cuestionó que esa fuera la forma de celebrar el día Internacional de la Mujer, al mismo tiempo que agregó que coordinará con la Municipalidad de San José para encontrar las personas responsables.

"¿Esta es la manera de conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres?", aseveró Munive.

Por su parte, Rodríguez indicó que harán un recuento de los daños tanto en el Melico como en otros puntos, entre ellos el quiosco del Parque Central.

