Denuncian “trato deshumanizado” a paciente de 96 años que murió en Clínica Marcial Fallas

“El guarda de la casetilla donde están las puertas que se abren a las ambulancias me dijo que no podía entrar por ahí, mi esposo le dice que necesita una silla o que si podíamos entrar por ahí para más directo y no ponerla a caminar, pero igual dijo que no, le insistimos que venía enferma y estaba muy mayor, pero dijo que no, que teníamos que dar la vuelta y agarrar una ficha”, explicó Beatriz Araya, pariente de la asegurada.