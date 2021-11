Denuncian que pruebas FARO violentaron la intimidad y protección de datos personales

La Asociación Nacional de Educadores (Ande), la ONG Pridat y maestros de segunda enseñanza denuncian que las pruebas FARO del Ministerio de Educación Pública (MEP) violentaron la intimidad de los estudiantes y la protección de datos personales.



Al parecer, las pruebas, que fueron realizadas este viernes a estudiantes de quinto grado de escuela, recopilaron datos sobre la condición socioeconómica y personal, así como familiar de los menores.

Ante estas denuncias, el MEP reaccionó diciendo que estas Estas pruebas indagan factores propios de los estudiantes y del entorno educativo que permitirá explicar de mejor manera los puntajes alcanzados.

Las preguntas

Según supo Teletica.com, las pruebas tenían preguntas como: "el techo de mi casa es de…", "los pisos de mi casa son de…", "¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su casa?"

Además, había otras como "fuera del espacio que ocupa la construcción de su vivienda ¿Con cuál de los siguientes espacios exteriores cuenta?", "¿Cuáles de los siguientes bienes están presentes en su casa?"

Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la ONG, el consentimiento de un menor de edad únicamente puede ser otorgado por sus padres, y para ser válidamente otorgado, habría implicado como mínimo revelar cuál es la finalidad del tratamiento de los datos.

El Ande se pronunció contra esta prueba y considera que lo ocurrido el día de ayer viernes, que incluía cuatro folletos, está muy lejos de mejorar la Educación Pública y generara una serie de efectos adversos en la comunidad educativa en general.

El sindicato de Ande asegura que los cuestionarios no respetan ninguna confidencialidad.

Isabel Jiménez, docente de la escuela Manuel Ortuño que se ubica en San Rafael de Desamparados, le contó a Teletica.com que esas pruebas más bien eran un censo para personas adultas y no para niños.

“Muchos niños me preguntaban qué era un fibrolit, qué era mosaico y otros me decían que no sabían qué era un fibrocemento o láminas de zinc. Por donde usted lo vea es un ataque, un abuso, fue algo muy feo porque los estudiantes pasaron hasta siete horas sentados en una silla de madera sin poder hacer pausas ni comer algo”, comentó Jiménez.