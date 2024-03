Denuncian que Cruz Roja del centro de Heredia pasa horas cerrada por falta de personal

2 de marzo de 2024, 8:25 AM

“El poco personal obliga a que el comité de Heredia centro pase muchas veces cerrado, muchos voluntarios no llegan porque no se llevan con la administración, entonces cualquier emergencia que pase tiene que ser atendida por otros comités, como el de San Pablo, Barva o Santo Domingo”, relataron los cruzrojistas, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias.