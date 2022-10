Denuncian que Conapam "deja a adultos mayores en hospitales para no pagar por su cuido"

Por Natalia Jiménez Segura | 21 de octubre de 2022, 14:52 PM

Diferentes organizaciones han denunciado el accionar del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) en las últimas semanas, agravado por el recorte del presupuesto para 2023.

Álex Rojas, director de la Fundación Cadena Mayor, relató a Teletica.com una situación particular que los tiene preocupados: la institución no está colocando a la población mayor en los hogares, especialmente privados, más bien los deja en hospitales o en condiciones no aptas. Según indicó, esto ocurre debido a que, al enviarlos a estos lugares, se debe pagar un monto de subvención.

"Nosotros tenemos un ente privado que quiere apoyar al Estado, tenemos espacio para decenas de adultos mayores y, como fundación, conseguimos los recursos para meterle el hombro al Conapam; pero ellos no mandan un solo adulto mayor acá, teniendo un montón en un mismo lugar, que incluso están hacinados", indicó Rojas.

El Estado le paga hasta ₡550.000 a esos hogares por cada adulto mayor; pero, para no hacerlo, según Rojas, los dejan varios días en los hospitales o expuestos a situaciones complicadas. Ese dinero se convierte en una ayuda para el centro privado, pero no aporta todo lo que el residente necesita.

"Muchos de ellos pasan días en los hospitales, algunos incluso en las calles llevando agua porque no los llevan a ningún centro", añadió.

Recientemente, se aprobó un recorte de presupuesto para el Conapam, por ₡165 millones. Lo que preocupa a las organizaciones denunciantes es que sea una excusa más para no ubicar a estas personas.

"No tenemos gente abandonada en los hospitales"

Norbel Román, presidente del Conapam, conversó con Teletica.com y se refirió a estas denuncias. Aclaró que en el país hay dos tipos de hogares: los de bienestar social (OBS) y los privados con fines de lucro.

Por ley, la institución solo puede girar recursos económicos a los OBS, a los otros únicamente si no hay espacio en los subvencionados por el Estado.

Recientemente, contrario a lo que se creía, se descubrió que hay 450 campos para esta población en los centros de ancianos de bienestar social. Por esta razón, es que se les está dando prioridad a esos hogares.



Además, Román aseguró que la lista de espera en los centros de salud está en cero.

"No tenemos listas de espera de reubicación en personas en condición de abandono en los hospitales, estamos al día, cero personas esperando", dijo.



A pesar de esto, la institución realizará una investigación al respecto.