Denuncian que adulta mayor sufrió dolorosa muerte porque médico le negó medicamento

Una familia alajuelense denuncia el supuesto maltrato hacia una adulta mayor, a quien, supuestamente, le negaron un medicamento para que no sintiera dolor antes de morir.

La afectada fue Elizabeth Zumbado Arias, de 81 años, quien era vecina de Carrillos de Poás, Alajuela, y recibió atención en Cuidados Paliativos de Targuases, en la misma provincia.

Según relató a Teletica.com Xinia Gómez Hernández, la cuidadora de doña Elizabeth, todo comenzó por un fármaco que, en su momento, la familia decidió no darle a la paciente, porque, asegura, no lo necesitaba.

“Ellos la venían tratando en el programa de cuidados paliativos, hace tiempo el doctor le había enviado morfina, nosotros le dijimos al doctor que no íbamos a retirar esa medicina en el Ebáis porque eso era para una persona que estuviera crítica y, en ese momento, ella estaba súper bien, no tenía dolores ni nada, por lo que decidimos no dárselo porque era para una persona que estuviera en un estado agónico.

“Para el domingo 20 de febrero, ella comenzó a decaerse, la mantuvimos con suero, pero su salud empeoró, al otro día llamamos a paliativos para pedirle ayuda al médico porque ella estaba muy mal. Cuando contactamos al doctor le explicamos la situación y que nos enviara algo para el dolor, pero su respuesta fue muy grosera.

“Se molestó porque la vez pasada no retiramos el medicamento y dijo que no le iba a recetar más morfina y que ahora viéramos qué hacíamos porque él no nos iba a recetar nada”, contó la cuidadora.