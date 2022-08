Denuncian problemas de pago en CCSS: "Gente duerme en el hospital porque no tiene pases"

26 de agosto de 2022, 10:06 AM

Decenas de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunciaron la falta de pago que sufren desde hace algunas semanas y, en algunos casos, incluso meses.

José Luis Piedra Pérez, asistente de pacientes del Hospital Calderón Guardia desde hace dos años, conversó con Teletica.com y relató las malas experiencias que viven él y sus compañeros. Relata que recibió su primer salario hasta cuatro meses después de empezar a trabajar. En este momento, dice que le deben al menos un mes.

Según denuncia, el tiempo de pago está sujeto a si la persona tiene propiedad, nombramiento continuo y, principalmente, los que están por ciertos meses cubriendo incapacidades.

En su caso, el hábito de ahorrar ha evitado que quede en cero, pero no todos sus colegas tienen la misma suerte. Hay unos que no tienen ni para sus necesidades básicas.

"Tengo compañeros que tienen hijos, tienen que pagar alquiler, la comida, recibos y no les da la plata. Y ya cuando les viene la plata la deben toda.

"Hay gente que tiene cuatro meses sin recibir un pago y muchos de mis compañeros vienen de San Ramón, Puntarenas, Guanacaste y ellos se han venido a vivir aquí y no les está dando ni para alquilar ni para cubrir sus necesidades básicas. He escuchado a muchos compañeros que dicen que hay gente que se queda en el hospital porque es la única comida que reciben. O, incluso, gente que se ha quedado ahí en el hospital durmiendo porque no tienen para los pases", dijo.