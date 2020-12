Denuncian colegios que cobran hasta ₡30.000 por matrícula

La Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha recibido unas 120 denuncias por cobros indebidos de matrícula.

Según Rocío Solís, jefa de esa dependencia, los casos se presentan en escuelas y colegios de todo el territorio nacional.

Algunos padres de familia se quejaron por cobros que alcanzan los ₡30.000.

Una directriz del MEP "prohíbe a todas las autoridades educativas el cobro de matrícula, sobres y pólizas como requisito de admisión a los estudiantes".

Según la funcionaria, la normativa sí permite a las instituciones pedir una cuota voluntaria. En ningún caso, podrá condicionar el proceso de matrícula.

"Bien sabemos que en estos momentos, con la crisis económica que estamos pasando, tanto las instituciones como las familias están en una situación difícil. Si los padres de familia pueden dar algo, será bien recibido; pero eso no significa que si no pueden dar nada, no les van a dar la matrícula", agregó Solís.