Denuncian cierre inminente de todos los Hogares Crea del país

La organización Hogares Crea enfrenta un posible cierre de sus cinco centros en el país debido a una deuda de 231 millones de colones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según denuncias recientes.

Miguel Ángel Vallejos, quien logró recuperar su vida gracias a Hogares Crea, expresó su preocupación:

"Si no existiera Hogares Crea en Costa Rica, no sé dónde estaría yo. Sería uno más de los indigentes, una persona más en la calle. Cuando mi familia ya no pudo hacer nada por mí, cuando la sociedad tampoco pudo, encontré un lugar donde podía regenerarme, transformarme y resurgir".

La situación financiera de la organización ha generado incertidumbre entre sus beneficiarios.

Arturo Aguilar, fiscal de Hogares Crea, explicó la difícil situación:

"Debemos 231 millones de colones. Para regularizar los planes, la cédula jurídica y los permisos de salud, tendríamos que pagar esa deuda. Eso significaría que los residentes trabajen para pagarla, y nosotros como comité actual no vamos a operar bajo esa lógica. Jamás permitiremos que los errores financieros de administraciones pasadas sean asumidos por ellos".

Al parecer, la crisis se debe a una mala gestión de los fondos por parte de la administración anterior.

Aguilar hizo un llamado al Gobierno y otras instancias:

"Pedimos ayuda para reubicar a estos residentes. Mientras cerramos parcialmente cada hogar, necesitamos garantizarles la oportunidad de continuar su tratamiento. Hogares Crea les provee alimentación, luz y agua para que puedan reinsertarse en la sociedad".

La organización se dedica a la rehabilitación de personas en condición de drogadicción. Su eventual cierre significaría que muchos de sus beneficiarios regresen a las calles, truncando su proceso de recuperación.

Por su parte, la Oficina de Prensa de la CCSS confirmó a Telenoticias que la deuda de 231 millones de colones es real y que el cierre de negocios por impago se sustenta en el Artículo 48 de la Ley Constitutiva de la CCSS, así como en un acuerdo de pago incumplido desde mayo de 2023.