Denuncian a la CCSS por impago de salarios tras falla en sistema

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por el impago de salarios ocasionado por fallas en un sistema nuevo.

El denunciante, Geovanny Delgado, uno de los funcionarios que no recibió el dinero como correspondía, aseguró que el MTSS asignó dos inspectores que le darán seguimiento al problema. (Ver video adjunto)

Delgado también presentó el reclamo ante la Defensoría de los Habitantes y la Auditoría Interna del Seguro Social. Telenoticias dio a conocer que ese último ente, desde diciembre, alertó deficiencias que podían derivar en los problemas salariales.

Se trata de un nuevo sistema de gestión de personal que se está implementando por etapas. Sindicatos reclaman la forma en la que se empezó a utilizar el programa.

"Todo proceso de transformación tecnológica de esta magnitud requiere de una etapa de estabilización, durante la cual se identifican y corrigen situaciones específicas para garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma y la continuidad de los servicios institucionales”, dijo la institución en un comunicado de prensa.

La Caja añadió que equipos especializados están atendiendo los casos concretos.