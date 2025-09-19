Denuncia de CCSS amplía lista de estupefacientes en los que existen diferencias en inventarios

En su denuncia sobre las discrepancias en los inventarios de estupefacientes en el Hospital México, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amplió a cinco la lista de medicamentos que presenta algún tipo de inconsistencia.

Origialmente, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud indicó en su orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, que existían discrepancias en los registros de fentanilo y faltantes de ampollas de morfina.

Pero la gestión presentada el jueves por la presidenta ejecutiva de la institución administradora de los servicios médicos, Mónica Taylor, indicó a la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que esa situación se presentó también con ketamina, diazepam y metilfenidato, según pudo constatar Teletica.com.

La denuncia, presentada un día después de que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judcial (OIJ) confirmaran la apertura de una pesquisa de oficio, luego de que este medio diera a conocer la mencionada orden sanitaria, detalla una serie de hechos que la jerarca pide se investiguen.

Entre estos, se menciona un oficio HM-DH-DF-1167-25, emitido el 26 de agosto pasado por la Dirección General y la Farmacia del Hospital México. Es decir, ese documento corresponde a una comunicación interna, que llegó 17 días antes de la determinación de la cartera.

La misiva advierte de errores asociados a la carga de datos en el nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) implementado el 2 de junio anterior y en el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA). Se enumeran:

Omisión de carga de morfina ampollas y el metilfenidato, pues aunque se tenía existencia física de los medicamntos, estas no se registraban en las plataformas tecnológicas.

Cargas triples en inventario de medicamentos controlados como fentanilo, morfina, ketamina, y diazepam. Como ejemplo, ahí se indica que el 21 de julio se solicitan 10.500 unidades de fentanilo, pero en el Sistema de Farmacia se reportaron 31.500; y que ese mismo día, se cargó 3 veces un lote de ketamina, pero no se cargó otro.

Entrega tardía de medicamentos (desfase entre la carga contable y la entegra física). Para los pedidos antes citados, se tiene que la entrega se dio hasta el 28 de julio, al tiempo que se añade que el 22 de agosto se cargó parcialmente un pedido, pero los medicamentos no fueron entregados por el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI).

También, a partir de la advertencia de Salud, la Dirección de Plan de Innovación (que gestiona la estabilización del ERP) suscribió el 17 de setiembre pasado el oficio GG-PIMG-1783-2025.

En él, descarta inconsistencia alguna en la carga de información a nivel del sistema tecnológico, por lo menos en cuanto al fentanilo y la morfina. Además, se menciona que la información de esos dos medicamentos fue ingresada en el ERP, a partir de los datos que remitió el Almacén Central a través del Sistema de Información Gestión de Suministros (SIGES).

"Si bien, la información con que se cuenta se refiere a una diferencia a nivel de los sistemas informáticos, lo cierto es que esta Presidencia Ejecutiva, en aras de la trasparencia y la probidad que debe imperar, no puede descartar que eventualmente existan faltantes reales de producto, siendo esta una situación que genera a su vez inconsistencias entre los inventarios contables y las existencias físicas, que se considera merece el escrutinio de las autoridades judiciales a fin de que se investiguen eventuales o presuntos faltantes reales, desapariciones, mal uso o hurto de este tipo de medicamentos", apuntó la jerarca.



La gestión se presentó ante la Fiscalía contra el Narcotráfico, que desde el miércoles abrió el expediente 25-000170-062-PE, por una aparente infracción a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Taylor justificó que interpuso la denuncia hasta el jueves (después de múltiples publicaciones de prensa) porque debían revisarse los hechos enumerados en la orden sanitaria.