Denuncia anónima alerta a Policía de bodega con 22 millones de cigarrillos de contrabando
El supuesto grupo criminal utilizaba el lugar como centro de almacenaje y distribución de la mercancía sin control aduanero.
La Policía de Control Fiscal (PCF) propinó un duro golpe al comercio ilícito tras descubrir una bodega y varios camiones cargados con 22 millones de unidades de cigarrillos de contrabando.
El allanamiento se realizó el sábado por la noche en San Rafael de Alajuela, gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades policiales.
Según las investigaciones, esta bodega funcionaba como el centro de operaciones de una aparente banda criminal dedicada al contrabando a gran escala.
Fuera del establecimiento, los agentes también localizaron y decomisaron un vehículo pick-up que contenía armas de fuego y dinero en efectivo, elementos que ya fueron sumados a las evidencias del caso.
El grupo delictivo es ampliamente conocido por la policía y, al percatarse de la fuerte presencia de los oficiales, los sospechosos huyeron del lugar.