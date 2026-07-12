Denuncia anónima alerta a Policía de bodega con 22 millones de cigarrillos de contrabando

La Policía de Control Fiscal (PCF) propinó un duro golpe al comercio ilícito tras descubrir una bodega y varios camiones cargados con 22 millones de unidades de cigarrillos de contrabando.

El allanamiento se realizó el sábado por la noche en San Rafael de Alajuela, gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades policiales.

Según las investigaciones, esta bodega funcionaba como el centro de operaciones de una aparente banda criminal dedicada al contrabando a gran escala.

Fuera del establecimiento, los agentes también localizaron y decomisaron un vehículo pick-up que contenía armas de fuego y dinero en efectivo, elementos que ya fueron sumados a las evidencias del caso.

El grupo delictivo es ampliamente conocido por la policía y, al percatarse de la fuerte presencia de los oficiales, los sospechosos huyeron del lugar.