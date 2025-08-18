Demuelen estructuras tomadas por el narcotráfico en Hatillo

En la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo centro, las autoridades municipales llevaron a cabo la demolición de dos estructuras que, según las investigaciones, eran utilizadas para la venta y el consumo de droga.

Una de las edificaciones correspondía al antiguo salón comunal, el cual estaba completamente deteriorado y había sido tomado por una organización criminal que lo convirtió en un punto de encuentro para consumidores de drogas y en un centro de operaciones vinculado al narcotráfico (ver nota adjunta de Telenoticias).

De acuerdo con las autoridades, estos espacios generaban intimidación en la comunidad, pues los grupos criminales controlaban la zona e impedían su uso legítimo por parte de los vecinos.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, explicó que este operativo forma parte de una estrategia más amplia para recuperar áreas públicas tomadas por el crimen organizado. En la misma comunidad ya se han realizado múltiples intervenciones de seguridad, con decomisos de droga y la detención de personas con órdenes de captura.

Además, las autoridades adelantaron que ya existe una lista de otras estructuras con orden de demolición que también serán intervenidas próximamente.

Durante el ingreso a las instalaciones, los oficiales encontraron un detalle insólito: una serpiente custodiada por un hombre en la entrada del lugar, justo antes de iniciar el derribo.