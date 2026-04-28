Demolición de estación de peaje en la General Cañas: choferes deberán usar rutas alternas

El paso por la carretera General Cañas, en sentido San José–Alajuela, se encuentra cerrado durante las noches debido a los trabajos de demolición de la antigua estación de peaje.

Las labores se realizan entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., y se prolongarán por cinco noches consecutivas. Durante ese horario, los conductores que se dirijan hacia Alajuela deberán utilizar una ruta alterna por Río Segundo.

En el sentido contrario, de Alajuela hacia San José, el tránsito no tendrá ninguna afectación y se mantendrá habilitado con normalidad.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos y tomar en cuenta los cierres nocturnos para evitar contratiempos.