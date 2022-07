Delincuentes utilizan la imagen de Natalia Rodríguez para cometer estafas

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, Natalia Rodríguez, alertó a sus seguidores sobre una estafa que circula actualmente en las redes sociales, en la cual un grupo delictivo está utilizando su imagen para realizar estafas.

Se trata de una publicidad que aparece en plataformas digitales en la cual, supuestamente, Rodríguez promociona un producto para adelgazar, algo que ella misma desmiente.

"No consumo ese producto, no sé qué es, no son mis declaraciones, son afirmaciones totalmente falsas", comentó la influencer.