Delincuentes roban fotos de madre y bebé para hacer estafas en redes sociales

Una madre denunció un perfil falso de redes sociales que se hace pasar por ella y por su hijo, indicando que el menor de 8 meses tiene una enfermedad, cuando no es cierto.

Mónica Díaz, mamá del niño, aseguró que desde hace un mes aproximadamente su familia viene observando que crean cuentas de Facebook falsas de algunos miembros. Asegura que, hasta el momento, han hecho al menos cinco perfiles diferentes, incluyendo el de su bebé.

En estos perfiles, además de fotografías e insultos a su familia, solicitan dinero para pagar un tratamiento de estrabismo para el infante.

"El perfil de mi hijo yo me di cuenta un jueves, donde están poniendo que él está enfermo (...) Dicen que necesita pañales, leche, medicamento porque yo ya no quiero robar ni me quiero acostar con hombres para poder pagar el tratamiento de él", indicó.

En las publicaciones, la persona asegura que le pueden escribir por privado para conversar y brindarles los números de SINPE, que supuestamente son los de Mónica, su mamá y su hermana.

"Ayer me escribió un amigo y me puso: 'Mónica qué es lo que tiene bebé' y yo le dije 'No, no tiene nada. ¿Por qué? y me dice: 'Me escribieron de un perfil super raro diciéndome que Thiago estaba enfermo y que necesitaba leche, pañales y plata. Pero que usted no lo pedía porque a usted le daba vergüenza'", contó la mujer.